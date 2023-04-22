اختراق الهدنة في السودان ثاني أيام عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - شهد السودان اليوم السبت اشتباكات متقطعة رغم الاتفاق بوقف إطلاق النار بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش بوقف الاعمال عدائية اعتبارًا من أول أيام العيد لمدة 72 ساعة.

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وقد سمع دوى انفجار بين الحين والاخر اليوم في الخرطوم بعد ساعات من الهدوء،

حيث تقوم مقاتلات ومروحيات بعمليات تمشيط مكثفة في مدينة أم درمان.

وأكدت القوات في البيان "استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان".

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