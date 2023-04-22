انفجار داخل منجم للفحم يودي بحياة 7 أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - لقى 7 أشخاص مصرعهم إزاء انفجار وقع داخل أحد مناجم الفحم في وسط كولومبيا، فيما تشهد البلاد تواترا في كوارث التعدين، خصوصًا في المناجم غير القانونية في كونديناماركا وغيرها من المقاطعات الواقعة في وسط البلاد وشمالها الشرقي.

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وذكر ألفارو فارفان، رئيس إدارة مكافحة الحرائق في منطقة كونديناماركا، شمالي العاصمة بوغوتا، أن التوقعات الأولية تشير إلى أن السبب الانفجار يعود إلى غاز متراكم ومحصور داخل المنجم، مضيفا أن فرق الانقاذ انتشلت جثث 3 عمال، ثم في وقت لاحق تم انتشال جثث 4 عمال كانوا في عداد المفقودين، لتصبح حصيلة القتلى 7 عمال، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وتشهد كولومبيا، أكبر منتج للفحم

في أمريكا اللاتينية، تواترا في كوارث التعدين، خصوصًا في المناجم غير القانونية في كونديناماركا وغيرها من المقاطعات الواقعة في وسط البلاد وشمالها الشرقي.

وسجلت السلطات المحلية، بين عامي 2011 و2022، حوالي 1262 حادثة من هذا النوع، التي أسفرت عن مئات القتلى، من بينها الانفجار الذي وقع في مارس الماضي بمنجم في منطقة ساتاتاوسا المجاورة وأوقع 21 قتيلًا، في واحدة من أسوأ المآسي التي شهدتها كولومبيا في السنوات الأخيرة.

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