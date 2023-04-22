زلزال بقوة 4.4 درجة يهز جزيرة صقلية الإيطالية

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر جزيرة صقلية الإيطالية، في البحر المتوسط، حسب ما أعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين.

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وكان مركز الزلزال قبالة مدينة كاتانيا الساحلية، وشعر به السكان بوضوح في المنطقة الواقعة عند سفح بركان إتنا بعد الساعة الثانية مساء

(1200 بتوقيت غرينتش).

ووفقاً لإدارة الحماية المدنية الإيطالية، لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.

يُذكر أن إيطاليا دولة نشطة للغاية تكتونياً، وتحدث الزلازل فيها بشكل متكرر.

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