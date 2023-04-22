القطاع المصرفى فى سلطنة عُمان يحقق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - ووزارة العمل العُمانية تستهدف 35 ألف فرصة عمل خلال عام 2023

حقق القطاع المصرفى بسلطنة عمان نتائج إيجابية بالربع الأول من العام الجارى، حيث وصلت أرباح البنوك المدرجة فى بورصة مسقط إلى 67 مليون ريال عمانى بنهاية مارس من العام الجارى باستثناء بنك مسقط، وبلغ إجمالى إيرادات هذه البنوك نحو 201.4 مليون ريال عمانى بنهاية الربع الأول من العام الجارى.

وأشارت البيانات المالية الأولية غير المدققة إلى ارتفاع أرباح البنك الوطنى العمانى إلى 14.3 مليون ريال عمانى بنهاية الربع الأول من العام الجارى وبنسبة 40.1% مقارنة مع 10.2 مليون ريال عمانى بنهاية الربع الأول عام 2022، وبلغ إجمالى إيرادات البنك بنهاية مارس الماضى نحو 37.8 مليون ريال عمانى مرتفعة بنسبة 13.8% مقارنة مع 33.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضى، كما أشارت البيانات إلى أن المصروفات الكلية للبنك قد ارتفعت إلى 15.2 مليون ريال وبنسبة 4.9% مقارنة بـ14.5 للفترة نفسها من عام 2022.

هبطات العيد فى سلطنة عُمان.. رونق وطابع خاص تتميز به عن بقية العالم

ارتفاع الأرباح فى بنكى صحار الدولى وظفار

وحقق بنك صحار الدولى ارتفاعًا فى صافى أرباحه بعد الضريبة بنسبة 55.9% مسجلا 13.2 مليون ريال عمانى بنهاية الربع الأول من العام الجارى مقارنة بـ8.5 مليون ريال عمانى بنهاية الربع الأول من عام 2022، وارتفع إجمالى إيرادات البنك بنهاية مارس الماضى إلى 35.9 مليون ريال عمانى وبنسبة 18.4% مقارنة بـ30.3 مليون ريال من الفترة المماثلة من العام السابق، وسجلت المصروفات الكلية ارتفاع بنسبة 11.1% لتبلغ 14.9 مليون ريال عمانى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى والتى بلغت 13.4 مليون ريال عمانى.

وقفزت صافى أرباح بنك إتش إس بى سى عمان بعد الضريبة بنسبة 125.9% لتصل إلى 12.2 مليون ريال عمانى بنهاية مارس العام الجارى مقارنة بـ5.4 مليون ريال عمانى بنهاية مارس عام 2022، وسجلت إيرادات البنك ارتفاع بنسبة 42.8% لتبلغ 23.7 مليون ريال عمانى مقارنة بـ16.6 مليون ريال بنهاية مارس العام الماضى، فى حين انخفضت المصروفات الكلية للبنك لتسجل 11.3 مليون ريال عمانى وبنسبة 6.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى والبالغة 12.1 مليون ريال.

وشهد بنك ظفار خلال الفترة المنتهية فى مارس من العام الجارى صعودًا فى صافى أرباحه بعد الضريبة إلى 10 ملايين ريال عمانى وبنسبة ارتفاع بلغت 41.1% مقارنة مع 7 ملايين ريال عمانى للفترة نفسها من العام الماضى. وسجلت إيرادات البنك 38 مليون ريال عمانى مرتفعة بنسبة 13.3% مقارنة بـ33.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2022، وسجلت المصروفات الكلية للبنك ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 17.1 مليون ريال مقارنة بــ17 مليون ريال من الفترة نفسها من العام الذى سبقه.

أما البنك الأهلى فقد سجل ارتفاعًا فى أرباحه بعد الضريبة بنسبة 11% بنهاية مارس الماضى لتبلغ 8.3 مليون ريال عمانى مقارنة بـ7.5 مليون ريال عمانى للفترة المماثلة من العام السابق، وسجلت إيرادات البنك ارتفاع بنسبة 4.6% لتبلغ 23.3 مليون ريال عمانى مقارنة مع 22.3 مليون ريال للفترة نفسها عام 2022، وارتفعت المصروفات الكلية للبنك لتصل إلى 10.1 مليون ريال وبنسبة 4.5% مقابل 9.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

كما حقق بنك عمان العربى ارتفاعًا فى صافى أرباحه عن المجموعة بعد الضريبة بنسبة 57.1% ليصل بنهاية الربع الأول من العام الجارى إلى 5.5 مليون ريال عمانى مقارنة مع 3.5 مليون ريال عمانى بنهاية الربع الأول من عام 2022، وسجلت إجمالى إيرادات البنك للمجموعة بنهاية مارس الماضى انخفاضا بمقدار 2% لتبلغ 29.1 مليون ريال مقارنة بـ29.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضى.

وشهد بنك نزوى صافى أرباح بلغت 3.5 مليون ريال عمانى بعد الضريبة مرتفعا بنسبة 6% بنهاية مارس العام الجارى مقارنة بـ3.3 مليون ريال عمانى بنهاية مارس العام الفائت، وبلغ إجمالى إيرادات البنك 13.6 مليون ريال عمانى مرتفعة بنسبة 11% مقارنة بـ12.3 مليون ريال للفترة نفسها العام السابق، وسجلت المصرفات الكلية للبنك ارتفاعا بنسبة 21% لتبلغ 6.5 مليون ريال عمانى مقارنة بـ5.3 مليون ريال عمانى للفترة نفسها عام 2022.

استراتيجية تشغيل القوى العاملة الوطنية

وفى سياق متصل، أكدت وزارة العمل فى مؤتمرها السنوى الذى عقد مؤخرًا تحت عنوان «سوق عمل مرن وكوادر وطنية ممكنة» أن إجمالى فرص العمل التى سيتم استهدافها هذا العام تبلغ 35 ألف فرصة وظيفية، منها 14 ألف فرصة من خلال التوظيف والإحلال فى القطاع الخاص، و10 آلاف فرصة توظيف وإحلال فى القطاع العام.

وقال الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن الوزارة تولى موضوع التدريب والتأهيل أهمية كبيرة، حيث سيشهد العام الجارى توفير ألفي فرصة عمل ناتجة عن التدريب والإحلال من قطاع تنمية الموارد البشرية فى القطاع العام، ونحو 5 آلاف فرصة ناتجة من التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل فى القطاع الخاص، وأيضاً ألفين فرصة من مبادرات القطاعات التى تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية فى القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور محاد بن سعيد باعوين، أن الوزارة لديها هذا العام العديد من البرامج والخطط كتطبيق استراتيجية تشغيل القوى العاملة الوطنية، التى تندرج تحت سياسة التشغيل الوطنى وتعزيز وتطوير سياسات سوق العمل وآلية توطين الوظائف والاستراتيجية القطاعية لتنمية الموارد البشرية والإطار الوطنى للجدارات الوظيفية وهى الوظائف المرتبطة بالمستثمرين وبرامج وطنية لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بهدف تعزيز فرص تشغيلهم فى القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الوزارة تخطط لتطوير رأس المال البشرى وتعزيز إمكانياته فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وهناك منظومة وطنية تكاملية تعمل عليها الوزارة لبناء القدرات الوطنية وإدارة المواهب واستكمال التحول الإلكترونى للخدمات وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية، وستكون هناك متابعة تنفيذ خطة هذا التحول الإلكترونى إضافة إلى برامج أخرى تعمل عليها الوزارة بكافة إداراتها.

التوظيف والإحلال ونظام الأمان الوظيفي

وأشار وزير العمل العُمانى إلى أن الوزارة قامت العام الماضى بتنفيذ عدد من المبادرات فى قطاعى العمل وتنمية الموارد البشرية من حيث التوظيف والإحلال ونظام الأمان الوظيفى، مبينًا أن عدد الفرص المنجزة بلغ أكثر من 45 ألف فرصة فى مجالات التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل، فيما بلغ إجمالى المستفيدين النشطين من الأمان

الوظيفى 13 ألفًا و453 فى مختلف المحافظات.

وتطرق إلى الإنجازات التى حققتها وزارة العمل خلال عام 2022م فى مجال التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتوطين المهن، موضحًا أن الوزارة عملت على مراجعة رسوم وإصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها وتنظيم ومزاولة بعض المهن وتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمى، قال الدكتور وزير العمل إنه تم استكمال الربط الإلكترونى مع الوحدات الحكومية وإعادة تطوير نظام التوظيف العام، إلى جانب منظومة تصاريح العمل وخدمات التشغيل وخدمات الرعاية العمالية ومنظومة مورد ونظام سجل القوى العاملة ومنظومة خدمات الشئون الإدارية والمالية.

يذكر أن وزارة العمل تتابع فى خطتها أولويات «رؤية عُمان 2040» من خلال سوق العمل والتشغيل والتعليم والتعلم والبحث العلمى والقدرات الوطنية، وهى برامج ومشاريع استراتيجية ترسم ملامح المستقبل فى سلطنة عُمان.

هبطات العيد فى سلطنة عُمان.. رونق وطابع خاص

تعدُّ هبطة العيد سوقًا تقليديًا موسميًا قبيل عيد الفطر أو عيد الأضحى فى سلطنة عُمان، لها رونق خاص فى قلوب العمانيين وبالأخص كبار السن منهم، لما لها من ذكريات جميلة تعود بهم للماضى وتذكرهم بمراحل أعمارهم التى قضوها بين هذه الأسواق. وكذلك هى قصة قصيرة مفعمة بالسعادة والحياة للأطفال الصغار لما تبعثه من فرحة فى قلوبهم، هنا تجولت «عُمان» فى هبطة سفالة سمائل باحثة عن الكنوز التراثية الرائعة، وقصص الذكريات القديمة لكبار السن، وكذلك الفرحة والبهجة فى نفوس الأطفال.

يقوم سالم بن حمود البراشدي: هبطات العيد فى عمان لها رونق وطابع خاص تتميز به عن هبطات أو أسواق باقى دول العالم، ومع أن هذه الأسواق أو الهبطات بقيت محافظة على شكلها وجمالها ورونقها السابق الذى استمدته من التراث العمانى الأصيل، إلا أن الحداثة والتطور الحضارى ومواكبة متطلبات الزمن أكسبها بعض المزايا، الأمر الذى جعل منها مزارًا سياحيًا للكثير من الزوار والسياح والمتسوقين من مختلف الدول لاسيما دول الخليج العربى، حيث إن أسواق الماضى كانت صغيرة بعض الشىء مقارنة بما تشهده أسواق الهبطات الحالية من ازدحام بين الناس وكثرة الزوار وزيادة فى السلع المعروضة وتوفر مستلزمات الحياة والعيد.

وأشار البراشدى إلى أن هبطات العيد تمثل للإنسان العمانى الكثير من الأشياء، حيث إنها تعتبر من التراث العمانى الأصيل الذى ينبغى الاهتمام به والمحافظة عليه لاسيما فى ظل انتشار كثير من المحلات التجارية الكبيرة والمولات التى باتت تنافس هذه الهبطات فى معروضاتها. كما قال: السلع المعروضة فى هبطات العيد هى سلع تراثية أو سلع حديثة أخذت طابعًا تراثيًا، ومن أبرز تلك السلع الخناجر العمانية بأشكال وأحجام وأنواع متعددة وبأسعار مختلفة، وكذلك الأسلحة التقليدية القديمة والعصى والسكاكين، كما تمتاز هذه الهبطات بالمناداة، وحضور الناس منذ الصباح الباكر وبعضهم يأتى متقلدًا لباسًا تراثيًا، كما تقام فى بعض الأحيان الفنون التراثية كفن العازى.

عادة تراثية قديمة

من جانبه، قال أسعد بن سعيد الدرعى: «أشارك فى هبطة العيد بشكل سنوى وهى عادة تراثية قديمة، نرى فيها فرحة الناس والأطفال، حيث تجد كبار السن يأتون أولًا بأول فى هبطة العيد لما لها من حب وشغف عميق فى قلوبهم، وأشار إلى أن أبرز ما يميز هبطة العيد هى (العرصة) المناداة على المواشى، كما أن أسعار السلع الموجودة الهبطة تجدها رخيصة وجيدة ويكفيك فخرًا أن الهبطة عادة تراثية قديمة منذ زمن الأجداد».

من جهة أخرى، قال يوسف بن خميس الندابى: «هبطة العيد هى فرحة للجميع من كبار السن والشباب والأطفال فتجد فيها عرصة المناداة لبيع المواشى والحلوى العمانية وبيع ألعاب الأطفال وغيرها، كما أن بعض الناس يأتون إلى هبطة العيد للاستمتاع برؤية الأشياء التراثية القديمة التى تمثل جزءًا من التاريخ العمانى الأصيل وتعليم الأطفال كيفية هبطة العيد وجمالياتها بدءًا من عرصة المناداة للمواشى وليس انتهاء بالفخاريات والحلوى العمانية وغيرها الكثير من البضائع العمانية القديمة والبسيطة التى تشد الناظرين من روعة جمالها وبساطتها».

ــــــ كلام الصور:

القطاع المصرفى فى سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2023

- استراتيجيات وخطط التوظيف والتدريب فى سلطنة عُمان

- هبطة العيد فى سلطنة عُمان