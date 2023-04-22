شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التحالف الوطنى وحد جهود المجتمع المدنى لتخفيف أعباء الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على ضخ مزيد من الأنشطة المجتمعية الداعمة للفئات الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية ومواجهة آثار الأزمة العالمية.

وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والكيانات المنضوية تحت لوائه، جسدت أهمية العمل التنموى الجماعى والتشاركى فى الوصول إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للتدخلات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد الخدمات التى يحتاجونها بدقة، ومن ثم توفير هذه الاحتياجات والخدمات والإسهام فى الانتقال من المبادرات الاجتماعية والإنسانية فحسب إلى التنمية الشاملة.

وطبقا للدراسة فإن التحالف يعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية، فالهدف الأساسى لعمل التحالف ليس فقط تقديم المساعدات العينية والنقدية، وإنما العمل على مراعاة كافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية بأكثر من شكل، والاستثمار فى أطفالها، بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، لتشارك بشكل إيجابى فى سوق العمل والإنتاج.

وأطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عنهم، وللحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ومثل محور التمكين الاقتصادي أهم محاور مبادرة “وصل الخير 2″، حيث تم تخصيص ميزانية بلغت 1.1 مليار جنية من موازنة أعضاء التحالف لمشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا حتى نهاية عام 2022. ولقد شملت “وصل الخير”: التدخلات الغذائية، والتدخلات النقدية، وتدخلات الرعاية الصحية، حيث تم إطلاق عدد كبير من القوافل الطبية ومشروعات التمكين الاقتصادي، فضلًا عن تقديم المساعدات الاجتماعية، وأيضًا المساهمة والتكفل بزواج اليتيمات، ومشروعات تخدم ذوى الهمم وأسرهم، وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها التحالف في سبيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وكانت قد وقعت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بروتوكول تعاون بهدف تسليم مشاريع تنموية بقيمة 60 مليون جنيه لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي بجميع محافظات الجمهورية، يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، كما نظمت جمعية "رسالة"للأعمال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مبادرتها السنوية "يوم الكساء" والتي تشهد فى هذا الشهر الكريم فقط شهر رمضان هذا العام توزيع أكثر من 500 ألف قطعة ملابس على الأسر المحتاجة فى 48 معرض للملابس فى أكثر من 22 محافظة وبمشاركة أكثر من 19 الف متطوع.