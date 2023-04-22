قصر كنسينجتون ينشر صورة جديدة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - نشر قصر كنسينجتون، الجمعة، جديدة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية بمناسبة عيد ميلادها الـ97، وفق روسيا اليوم.

رغم التقاليد البريطانية الصارمة.. قصر كنسينجتون يفتح أبوابه للعامة لإقامة حفلات الزفاف

وقال القصر في بيان، إن الصورة التقطتها أميرة ويلز في بالمورال، الصيف الماضي.

وتُظهر الصورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية مع بعض أحفادها وأبناء أحفادها.

وعلى صعيد ذي صلة، قال توم باركر بولز، نجل ملكة بريطانيا القرينة كاميلا وزوجها الأول، أندرو باركر بولز، إن والدته "تزوجت من الشخص الذي تحبه".

وفي حديثه قبل أسبوعين من تتويج والدته إلى جانب الملك تشارلز الثالث، قال باركر بولز لبودكاست News Agents: "لا يهمني ما يقوله أي شخص، لم يكن هذا نوعا من نهاية اللعبة، تزوجت الشخص الذي تحبه وهذا ما حدث".

وتزوجت كاميلا وتشارلز في عام 2005. وبحسب ما ورد، فقد التقيا في مباراة بولو عام 1970 وأصبحا صديقين عندما كان تشارلز أميرأ.

وتزوج تشارلز من ديانا سبنسر، عام 1981، لكنه اعترف في عام 1994 أنه كان على علاقة خارج نطاق الزواج مع كاميلا. وأكدت ديانا خيانته وخيانتها في العام التالي.

وتأتي تصريحات باركر بولز في أعقاب مزاعم الأمير هاري بأن كاميلا سربت قصصا عن العائلة لوسائل الإعلام البريطانية، كجزء من حملتها "لإعادة تأهيل صورتها"، بعد أن وصفتها الصحافة بأنها "شريرة" لدورها

في انهيار زواج والديه.

وعندما سأله مضيفا البودكاست جون سوبيل وإميلي ميتليس عما إذا كان هناك "ذعر" بشأن التكهنات المنتشرة حول ما إذا كانت عالة ساسكس ستحضر حفل التتويج، رد باركر بولز قائلا: "هذا ليس له علاقة بي على الإطلاق".

وسيتم تتويج تشارلز وكاميلا في 6 مايو في وستمنستر أبي، وهو حدث تاريخي يتميز بثلاثة أيام من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف باركر بولز: "أعتقد أن أي شخص سيكون قلقا في مناسبة على نفس هذا القدر من الأهمية".

وسيلعب فريدي نجل باركر بولز أيضأ دورا في التتويج، جنبا إلى جنب مع أبناء عمومته.

وقال باركر بولز عندما سُئل عن رد فعل ابنه: "لا أعتقد أنه يعرف تماما حجم المناسبة، ولا أعتقد أن لديه أي إحساس بهذه المناسبة، إنه صبي يبلغ من العمر 13 عاما، يحب كرة القدم، ويشجع توتنهام".