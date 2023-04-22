جدل واسع بشأن استطلاع هلال شهر شوال بمصر.. البحوث الفلكية ترد

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية توضيحا جديدا بشأن صحة الحسابات الفلكية التي أصدرها، معلنا بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك بيوم الجمعة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وجاء رد المعهد القومي للبحوث الفلكية على التشكيك في صحة الحسابات الفلكية التي أعلنها المعهد، في وقت سابق، والجدل الذي أثير بشأن هلال شهر شوال 1444هجرية وإنه سيتعذر رؤيته يوم الخميس 20 أبريل 2023 ".

وأكد المعهد عبر مواقع التواصل الإجتماعي بنشره صورا لرؤية الهلال لليوم الثاني من شوال، وعلق عليها قائلا: "ورد للصفحة صور من بعض الأصدقاء لهلال اليوم الثاني من شوال، مؤكدا صحة الحسابات الفلكية وقرار اللجان الشرعية بأن الجمعة 21 أبريل هو الموافق لـ1 شوال.. كل عام وأنتم بخير ".