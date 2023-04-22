غرق 14 شخصًا في بحيرة بين زامبيا والكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الكونغولية، انتشال جثامين 14 شخصا من بحيرة مويرو الواقعة على الحدود بين زامبيا والكونغو الديمقراطية بعد انقلاب قاربهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق روسيا اليوم.

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وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن القارب أبحر يوم الإثنين الماضي وعلى متنه حوالي 50 شخصا، لكنه واجه رياحا شديدة تسببت على ما

يبدو في انقلابه، حيث تمكنت سلطات زامبيا من إنقاذ عدد غير معروف من الركاب من المياه بعد غرق القارب.

يشار إلى أن حوادث غرق القوارب أمر شائع الحدوث في الأجزاء النائية من الكونغو الديمقراطية، مما يتسبب في سقوط عشرات القتلى.