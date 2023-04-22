فرنسا.. حبس زعيم عصابة مخدرات هارب بالمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - قضت محكمة فرنسية بحبس زعيم خلية للاتجار بالمخدرات في سانت-أوان بضواحي باريس 10 سنوات، علما أنه متوار حاليا في المغرب، وفق روسيا اليوم.

مواجهة حادة بين سعد لمجرد والفتاة الفرنسية أمام المحكمة

وفرضت المحكمة على المهدي الزهيري وهو أيضا منتج لأغاني الراب، غرامة تبلغ مليوني يورو، علما بأن المدان لم يحضر الجلسة.

والزهيري يتواجد في المغرب منذ اغتيال زعيم عصابة منافسة في سانت أوان، وهو فار من وجه العدالة الفرنسية على الرغم من صدور مذكرات توقيف عدة وملاحقات

قضائية أطلقت بحقه.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالحبس بحق عشرة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عاما تصل في أقصاها إلى سبع سنوات لإدانتهم بالإتجار بالقنّب والكوكايين عند مداخل العاصمة الفرنسية خلال تسعة أشهر بين العامين 2020 و2021.

وبحسب المحكمة حققت الشبكة خلال الأشهر التسعة المشار إليها إيرادات بلغت 5 ملايين يورو.