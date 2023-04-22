إيلون ماسك يعلن بدء ترميم منصة إطلاق "ستارشيب"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مالك شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، أن ترميم منصة الإطلاق التي تضررت إثر فشل إطلاق صاروخ "ستارشيب"، سيستغرق حوالي شهرين، وفق روسيا اليوم.

إيلون ماسك يهدد Microsoft بسبب بيانات Twitter

انفجار صاروخ "ستارشيب" من "سبيس إكس" بعد 4 دقائق من إطلاقه (فيديو)

قال ماسك على "تويتر": "يبدو أننا يمكن أن نكون مستعدين لإطلاق جديد بعد

شهر أو شهرين".

وانفجر صاروخ "ستارشيب"، عقب إطلاقه من ولاية تكساس الأمريكية أمس الخميس في أولى رحلاته التجريبية.

وتخطط الشركة لاستخدام الصاروخ "ستارشيب" لحمل رواد فضاء وشحنات إلى القمر، تمهيدا لرحلات أخرى تصل إلى المريخ في نهاية المطاف.