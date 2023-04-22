البنتاجون تبحث مع السودان سلامة الأمريكيين

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، إن الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بحث في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان سلامة الأمريكيين، وفق سكاي نيوز عربية.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن خيارات محتملة لإخلاء سفارتها في خضم القتال الدائر في العاصمة السودانية.

وذكر بيان صادر عن مكتب الجنرال ميلي: "ناقش الزعيمان سلامة الأمريكيين وتطورات الوضع في السودان".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تجعل من

أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالمخاطر.

والخميس أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أنها بصدد إرسال عسكريين إلى منطقة شرق إفريقيا، تحسبا لاحتمال إجلاء طاقم سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قال: "بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار، ليس من الآمن في الوقت الراهن أن تجري الحكومة الأميركية إجلاء منسقا".