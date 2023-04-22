السعودية تقفز 17 مرتبة للمؤشر اللوجستي للبنك الدولي لـ2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، صالح الجاسر، أن المملكة قفزت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023، وفق وكالة الأنباء السعودية.

أمر ملكي سعودي| وزير النقل الجديد صالح الجاسر

وكتب على "تويتر": "المنظومة ستواصل - بتوجيهات القيادة الرشيدة- المضي قدما لترسيخ مكانة

بدعم وتمكين من سمو سيدي ولي العهد، المملكة تقفز (17) مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023؛ وستواصل المنظومة -بتوجيهات القيادة الرشيدة- المضي قدما لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية 🇸🇦 — صالح الجاسر (@SalehAlJasser) April 21, 2023

المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية". المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية — صالح الجاسر (@SalehAlJasser)

وأشارت وزارة النقل في بيان لها، عن فخرها بالتقدم 17 مرتبة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي في أقل من عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأضافت الوزارة: "ماضون بخطوات واثقة نحو آفاق غير مسبوقة لتطوير القطاع وتحقيق المستهدفات".