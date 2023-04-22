525 قتيلًا بين القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 525 قتيلا على خمسة محاور قتال أساسية خلال آخر 24 ساعة، وفق روسيا اليوم.

روسيا تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال اليوم

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه على محور كوبيانسك تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية، وقتل أكثر من 60 جنديا للعدو، بينما تم القضاء على نحو 55 جنديا آخر على محور كراسني ليمان المجاور.

وعلى محور دونيتسك، واصلت الفصائل الهجومية الروسية عملياتها في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك، مدعومة من وحدات القوات المحمولة

جوا، التي أحبطت محاولات العدو للهجوم المضاد.

قام الطيران الحربي الروسي بـ 8 طلعات جوية، ونفذت المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" 69 مهمة نارية خلال يوم دعما لعملية تحرير أرتيوموفسك، حيث بلغت خسائر العدو هناك ما يصل إلى 310 جنود.

وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه قتلت القوات الروسية نحو 90 جنديا أوكرانيا، إضافة إلى 10 جنود آخرين على محور خيرسون.