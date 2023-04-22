حلف الناتو أوكرانيا قادرة على تحقيق النجاح في ساحة المعركة

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا عندما ترى اللحظة المناسبة لشن هجوم مضاد، فيمكنها أن تنتصر.

اقرأ أ يضا..الحرب الروسية الأوكرانية تُؤرق الولايات المتحدة

وقال ستولتنبرج، في مقابلة مع صحيفة فيلت الألمانية "أعتقد اعتقادا راسخا أنه عندما ترى أوكرانيا اللحظة المناسبة لهجوم مضاد بتحرير المزيد من الأراضي، فيمكنها أن تنتصر.

ساحة المعركة

وأضاف أن حلف الناتو يعرف أن أوكرانيا قادرة على تحقيق النجاح في ساحة المعركة، ومن بين عوامل، الدعم العسكري "غير المعقول" من الغرب

من حيث حجمه.

وشدد ستولتنبرج، على أنه "قدمنا المزيد من أسلحة المدفعية والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وعربات المشاة القتالية والدبابات. وكانت ألمانيا الدولة الرائدة في هذا الدعم.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد اجتماع لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، حيث تمت مناقشة المزيد من المساعدة العسكرية إلى كييف.