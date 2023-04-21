شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الوضع في السودان يتدهور باستمرار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة قد صرحت بأن الوضع بالسودان يتدهور باستمرار.

من جهتها دعت واشنطن مجلس الأمن للتحرك فورا لوقف إطلاق النار في السودان، فيما أعلنت البيت الأبيض أن عملية الإجلاء لن تتم إلا بموافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدًا أن أي اعتداء على الدبلوماسيين بالسودان هو أمر غير مقبول.

وفي ذات السياق أشارت واشنطن "نحرص على ضمان جاهزية القدرات العسكرية بالمنطقة لأي طوارئ". فيما قال وزير الدفاع الأمريكي "تم نشر بعض القوات قرب السودان على سبيل الاحتياط لكي تكون لنا خيارات عدة عند الحاجة".