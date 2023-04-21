شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصليب الأحمر: تعذر إيصال المساعدات بسبب عدم تقديم طرفي النزاع بالسودان ضمانات أمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها لم تتمكن من إيصال المساعدات للمدنيين في السودان بسبب نقص الضمانات الأمنية بسبب القتال والعنف الذي يهز البلاد.



وأضاف الصليب الأحمر- وفقا لقناة العربية-: "مستعدون لإيصال مزيد من الإمدادات فور توقف القتال بالسودان"، موضحا: "أولويتنا تقديم المساعدة الطبية للمستشفيات بالسودان وإصلاح بنيتها التحتية ".

وناشد الصليب الأحمر، الأطراف السودانية تمكين فرقهم من إيصال المساعدات دون عراقيل.

