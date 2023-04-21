شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير التغيرات المناخية على الزراعة وتهديد الأمن الغذائى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد التغيرات المناخية من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث تهدد التغيرات المناخية نحو 40 بالمئة من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا ومهددة بالإنقراض نتيجة التغيرات المناخية.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على الزراعة ويهدد مئات المحاصيل الزراعية بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة إلى تضاعفت، وازدادت وتيرة الكوارث الطبيعية في كل قارات العالم تقريبًا، ما يجعل التطلعات نحو حلول حقيقة خلال “كوب 27” أكبر من أي وقت مضى.

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.