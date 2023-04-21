شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن أميركي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية الأميريكة، يوم الجمعة، مقتل أميركي واحد على الأقل في السودان من جراء المعارك الدائرة في بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي واحد في السودان".

ونقلت شبكة "إن بي سي إن" علن المسؤول الأميركي قوله "نحن على اتصال بالعائلة ونقدم أعمق تعازينا لهم على فقدهم. واحترامًا للعائلة خلال هذا الوقت الصعب، ليس لدينا ما نضيفه".

ولم يتم الكشف على الفور عن اسم الضحية.

ووفقا للمصدر، هناك ما يقدر بنحو 16 ألف أميريكي على الأراضي السودانية.