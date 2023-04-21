وثائق واشتراطات السفر عبر جسر الملك فهد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - احتل جسر الملك فهد السعودي مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، بعد زيادة معدلات البحث عليه للإطلاع على شروط وإجراءات السفر التي وضعتها المؤسسة العامة للجسر للعبور من خلاله.

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وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاشتراطات الصحية ووثائق السفر للمواطنين وللمقيمين ووثائق المركبات نفسها.

وثائق عبور المواطنين والمقيمين عبر جسر الملك فهد

ولفتت أن الوثائق المطلوبة لعبور المواطنين:

- يتطلب على جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحيتها عن 3 شهور، أو حمل جواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن 3 شهور.

جسر الملك فهد..وثائق سفر المقيمين

-المقيمين بين المملكتين يتطلب حمل الإقامة سارية المفعول وجواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن 6 شهور.

- إصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونيًا.

وجاءت الاشتراطات الصحية كالتالي:

-تلقي جرعات لقاح (كوفيد – 19) حسب الفئة العمرية.

-في حال اصطحاب العمالة المنزلية يجب حمل الإقامة سارية المفعول وجواز السفر ساري المفعول واستخراج تأشيرة خروج وعودة، ويكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، ووجود تأمين طبي عند القدوم إلى المملكة.

وثائق المركبة لعبور جسر الملك فهد

- يلتزم جميع المسافرين بحمل وثائق المركبة التي تستقلهم في العبور ومنها وجود رخصة قيادة صالحة الاستعمال.

. شهادة ملكية المركبة (استمارة) سارية المفعول، أو شهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدقة من الجهات المختصة.

. التأمين المسبق على المركبة لتفادي الانتظار.