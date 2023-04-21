وفاة 4 أشخاص في حريق سفينة صيد روسية في كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - اشتعلت النيران في سفينة صيد روسية تحمل على متنها 25 شخصا قبالة مدينة أولسان الساحلية جنوب شرقي كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص تم العثور على جثثهم اخل السفينة عقب إخماد الحريق.

اقرأ أيضا..أوكرانيا: تسقط 8 طائرات روسية بدون طيار

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن السلطات الكورية قولها إن السفينة التي تزن 769 طنا تحمل 100 طن من المأكولات البحرية في المياه قبالة أولسان، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب

شرق سول، كانت متجهة نحو روسيا عندما اندلع الحريق بها.. مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم من الروس.

وأشارت إلى أنه بعد تلقي نداء استغاثة، أرسل خفر السواحل سفن الإنقاذ إلى مكان الحادث وأنقذ 21 بحارا، 19 منهم غير مصابين بينما تعرض اثنان لإصابات طفيفة.



لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

