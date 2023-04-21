جسر الملك فهد السعودي الاكثر بحثا على جوجل بأول أيام عيد الفطر المبارك

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر جسر الملك فهد محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع مطلع إجازة عيد الفطر المبارك، وزيادة أعداد المسافرين في تلك الأيام.

انطلاق الألعاب النارية في أول أيام عيد الفطر المبارك بالسعودية

ووفق وسائل الإعلام السعودية فقد شددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على جميع المسافرين عبر الجسر في الاتجاهين أهمية حمل كل الوثائق المطلوبة، والالتزام بالإجراءات والامتثال لتعليمات الجهات العاملة في الجسر.

جسر الملك فهد الاجراءات المطلوبة للعبور

ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة جسر الملك فهد عبر موقع التغريدات القصيرة"تويتر"، الوثائق المطلوبة وتفاصيل الإجراءات المتبعة للعبور والتي جاءت كالتالي:

- يتطلب على جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحيتها عن 3 شهور، أو حمل جواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن 3 شهور.

-تلقي جرعات لقاح (كوفيد – 19) حسب الفئة العمرية.

-في حال اصطحاب العمالة المنزلية يجب حمل الإقامة سارية المفعول وجواز السفر ساري المفعول واستخراج تأشيرة خروج وعودة، ويكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، ووجود تأمين طبي عند القدوم إلى المملكة.

- والمقيمين بين المملكتين يتطلب حمل الإقامة سارية المفعول وجواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن 6 شهور.

- إصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونيًا.

- يلتزم جميع المسافرين بحمل وثائق المركبة التي تستقلهم في العبور وهي:

. وجود رخصة قيادة صالحة الاستعمال.

. شهادة ملكية المركبة (استمارة) سارية المفعول، أو شهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدقة من الجهات المختصة.

. التأمين المسبق على المركبة لتفادي الانتظار.

يأتي ذلك تزامنًا مع كثافة المسافرين عبر الجسر بهدف تيسير حركة العبور، وسرعة إنهاء إجراءات السفر دون الحاجة للتوقف الطويل مما قد يساهم في عرقلة الحركة أو تعطيل مسارات العبور وينتج عن ذلك ارتداد في الحركة المرورية وتأخير في مدة رحلة السفر.