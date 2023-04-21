السودان.. الهجوم على المرافق الصحية يغلق 20 منشأة طبية

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدكتورة مارجريت هاريس: إن 20 منشأةً طبيةً توقفت عن العمل ، وإن جميع الأشخاص الذين كانوا يحتاجون للرعاية الصحية قبل القتال بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الرعاية خلال المعارك الدائرة أصبحوا معرضين للخطر.
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