ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقدم الرئيس الروسي في بداية الاتصال التهنئة لولي العهد بعيد الفطر المبارك. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات. كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



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