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مصرع مواطن أمريكي في السودان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي واحد في السودان".

ونقلت شبكة "إن بي سي إن" علن المسؤول الأميركي قوله: "نحن على اتصال بالعائلة ونقدم أعمق تعازينا لهم على فقدهم. واحترامًا للعائلة خلال هذا الوقت الصعب ، ليس لدينا ما نضيفه".


ولم يتم الكشف على الفور عن اسم الضحية.

ووفقا للمصدر، هناك ما يقدر بنحو 16 ألف أميريكي على الأراضي السودانية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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