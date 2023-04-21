شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوداني: الموقف العسكري مستقر ونمشط مناطق سيطرة الدعم بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

نقلت سكاي نيوز عربية، عن قيادات بالجيش السوداني، اليوم الجمعة، استقرار الوضع العسكري بالعاصمة الخرطوم، وقيام عناصر الجيش بتمشيط محيط مناطق سيطرة الدعم السريع.

وفي السطور التالية نتناول تطورات الأوضاع في السودان في الساعات القليلة الماضية:

أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على شارع مدني، وهو طريق رئيسي حيوي في العاصمة السودانية.

الجيش السوداني يقول إنه سيطر على محيط القيادة العامة

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح منذ بدء الاشتباكات في السودان.

دعوات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول عدة لطرفي الصراع في السودان بالالتزام بهدنة خلال عيد الفطر المبارك.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أنّ الولايات المتّحدة بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسّبًا لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم، وذلك في خضمّ معارك محتدمة في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع

فرّ ما بين 10 آلاف و20 ألف شخص من المعارك الجارية في السودان بحثًا عن ملاذ في تشاد المجاورة، وفقًا لفرق تابعة لمفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين موجودة على الحدود.