انت الان تتابع خبر "البنتاغون": الدعم الدولي لأوكرانيا ما زال "قوياً وراسخاً" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أوستن في افتتاح المحادثات، إن "دعمنا لقوى الحرية في أوكرانيا ما زال قوياً وراسخاً"، بعد عام على بدء مسؤولي الدفاع اجتماعات لتنسيق الدعم لأوكرانيا".

وأضاف، أن "اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا الخاصة بالدفاع "سيركّز على ثلاث قضايا رئيسية: الدفاع الجوي والذخيرة وعناصر الدعم"، مشيراً إلى الدعم اللوجستي وغير ذلك ممّا يسمح بعمل الوحدات العسكرية".



ويتردّد داعمو أوكرانيا في الغرب أيضاً في تسليمها صواريخ بعيدة المدى نظراً للمخاوف من إمكانية استخدامها لضرب أهداف داخل روسيا.

وأقرّ ستولتنبرغ بالحاجة لمناقشة "منصّات جديدة" للدعم مع مضي أكثر من سنة على الحرب. وشدّد على "ضرورة التأكد من أن الأسلحة التي تم تقديمها لا تزال تعمل".

وأضاف: "أعتقد أنّنا في بعض الأحيان نقلّل من شأن جميع المسائل اللوجستية التي يجب أن تكون في مكانها لمجرد امتلاك قدرات دبابات قتالية تشغيلية، لذا ربما يكون الأمر أيضاً غير مثير للاهتمام ولكن اللوجستيات مهمة جداً".

وتابع: "إنها الآن معركة استنزاف ومعركة الاستنزاف تتحول إلى حرب لوجستية".

وأثار الاجتماع في رامشتاين غضب موسكو. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن ما يقوم به الحلفاء من أجل أوكرانيا "يؤكّد انخراطهم المباشر في النزاع، ومشاركتهم في التخطيط لعمليات عسكرية".

كما اتّهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الناتو بالسعي "لاستيعاب أوكرانيا وجرّها إلى الحلف"، معتبراً أن روسيا كانت محقة في "شن هذه العملية" لضمان أمنها.