شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تصدر توصياتها لجلستها النقاشية حول "دراما رمضان 2023" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توصياتها عن الجلسة النقاشية لصالون "دراما رمضان"، فرمضان هذا العام مختلف، بشكل كبير على الشاشة الصغيرة، بحجم إنتاج درامي ضخم، ومتنوع، ما بين تاريخي وديني واجتماعي وكوميدي ودراما تجسد ملاحم وطنية ونضال لقواتنا المسلحة، والشرطة الباسلة.

وناقش الصالون عدة محاور، أبرزها؛ دراما رمضان وأوجه الاختلاف والتميز عن العام الماضي، إنتاج هذا العام والشراكات مع صناع الدراما الآخرين، والدراما الخاصة بالمجسدة لملحمة وطنية مثل الكتيبة 101، والدراما التاريخية باعتبارها نقطة تميز هذا العام، واستمرار إنتاج مسلسلات الأطفال والكرتون، ومسلسلات ناقشت قضايا المرأة.

وتضمنت التوصيات، التوسع والزيادة في نوعية المسلسلات ذات العائد المجتمعي المؤثر التي تهدف إلى: حب الوطن، التماسك الأسري، قضايا الأب والإبن، بجانب استمرار التنوع والتطور في الدراما المصرية كما حدث هذا العام، العمل على رفع الوعي الثقافي لدى المشاهدين من خلال الفن والسينما، استمرار تنفيذ فكرة المسلسلات القصيرة التي لا تتعدي 15 حلقة بعد تحقيقها لنجاح كبير، بجانب المزيد من الدعم للفن والسينما والدراما باعتبارهم واحدة من القوى الناعمة التي تشكل وتساعد في بناء ثقافة المجتمعات.