وزير الدفاع الأمريكي: الحلفاء سيبحثون تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيبحثون مسألة تزويد أوكرانيا بمزيد من معدات الدفاع الجوي والذخيرة خلال اجتماع لوزراء الدفاع يُعقد في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا اليوم الجمعة.

وقال أوستن في بداية الاجتماع، إن الحلفاء ملتزمون بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر ويرفضون ما وصفه بجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين‭‭ ‬‬الرامية إلى خلق مناطق نفوذ بقوة السلاح.

روسيا تستدعي سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا احتجاجًا على التدخل في شؤون البلاد

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة،

إنه لا يحق لأي دولة التدخل في علاقات بكين مع روسيا.

أدلى بهذه التصريحات المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في إفادة صحفي عندما طلب منه التعليق على تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي قالت، إن الشراكة بلا حدود التي أقامتها الصين مع روسيا تشير إلى أنها ليست جادة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.