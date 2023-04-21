إصابة ومصرع 1600 مدني في اشتباكات السودان

أعلنت نقابة الأطباء السودانية - اللجنة التمهيدية، اليوم الجمعة، عن مصرع وجرح نحو 1600 من المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، السبت الماضي.

وبحسب بيان لنقابة الأطباء السودانية، أكدت «مقتل 243 وجرح 1335 في أوساط المدنيين»، مشيرة إلى أنه «يوجد عديد وكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد».

اشتباكات جارية

أضافت النقابة في بيانها أن «الاشتباكات ما زالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم السادس على التوالي، التي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم».

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف، مارغريت هاريس، اليوم، عن مقتل 413 شخصا وإصابة 3.5 آلاف آخرين جراء المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وقالت هاريس خلال إحاطة إعلامية: «مع الأسف، ارتفع عدد ضحايا الأعمال القتالية في السودان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، حتى الآن، إلى 413 قتيلا و3551 مصابا».

وصباح اليوم، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.

ممرات إنسانية

جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.

ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، فإن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.