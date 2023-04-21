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بوتين وبن سلمان يبحثان اتفاق "أوبك+"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الكرملين في بيان أن "الزعيمين عبرا عن رضاهما عن مستوى التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية".

وأضاف: "كان الاتصال وديا وبناء ومفيدا، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على بناء الروابط في مجالات محددة من التعاون".


وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن منتجو النفط في "أوبك+" عن مزيد من التخفيضات في إنتاج الخام بحوالي 1.16 مليون برميل يوميا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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