شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحداث السودان.. الجيش يفرض سيطرته على مروي بشكل كامل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر سودانية محلية، أن الجيش السوداني فرض سيطرته على مروي بشكل كامل خلال الساعات الأخيرة.

وانتشرت صور على مواقع التواصل، تظهر انسحاب قوات الدعم السريع من منطقة شمبات في الخرطوم.

وتجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في أول أيام عيد الفطر، رغم إعلان الدعم السريع عن الالتزام بهدنة مدتها 72 ساعة.

وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم، في هذه الأثناء، قصفا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما أن الاشتباكات قد تجددت في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، ومناطق مختلفة بالعاصمة السودانية، إضافة لمنطقتي الكافوري وصالحة في أم درمان.

وكانت قوات الدعم السريع، أعلنت، الموافقة على هدنة إنسانية في السودان لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وذلك بناءً على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية

وقالت الدعم السريع في بيان: "بناءًا على تفاهمات دولية واقليمية ومحلية وافقنا على هدنة انسانية لمدة 72 ساعة تبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم"، وأضاف البيان: "وننوه إلى ان الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لاجلاء المواطنين واتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم ".

وأوضح البيان: "وبهذه المناسبة الطيبة نبعث بأحر التهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا العظيم على إمتداد الوطن، كما نهني الأمتين العربية والاسلامية سائلين الله تعالي أن يعود علينا وبلادنا أكثر أمنًا وإستقرار ونماء".

وتابع: "نعزي في هذا اليوم عموم السودانيين في الأرواح البريئة التي فقدت بسبب هذه الأوضاع التي لم نختارها، لأننا أجبرنا على اختيارها دفاعًا عن والنفس والتصدي لانقلاب قيادة القوات المسلحة الذين يحركهم الكيزان المتطرفين لإعاقة العملية السياسية وقطع الطريق امام العودة إلى المسار الديمقراطي "

وواصل البيان: "وتود قيادة الدعم السريع ان تبعث برسالة خاصة إلى شرفاء القوات المسلحة ضباط وضباط صف وجنود، لقد حان وقت الانحياز لخيار الشعب الذي يتطلع إلى التحول الديمقراطي، ولقد تابعنا مغادرة المئات منكم ساحة القتال والعودة آمنين إلى منازلهم نشيد بهذه الخطوة ونرحب بالآخرين الذين لازالوا يحملون السلاح ".

واستطرد البيان: "ان قوات الدعم السريع من رحم هذا الشعب تقف إلى جانبه تدعم خياراته وتسعى لتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون".

واختتم البيان: "نؤكد التزامنا خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لاطلاق النار،ونحذر من تجاوزات الطرف الاخر المستمرة في عدم الالتزام بما يعلن عنه من هدنة."