الصحة العالمية تعلن حصيلة جديدة لضحايا اشتباكات السودان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن 413 شخصاً قُتلوا وأُصيب 3 آلاف و551 في السودان منذ اندلاع القتال العنيف هناك قبل 6 أيام.

وفي وقت سابق الخميس، أبلغت المنظمة عن مقتل 330 وإصابة قرابة 3 آلاف و200 شخص في أعمال القتال بالسودان.

وكانت نقابة أطباء السودان قد أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى 243 حالة وفاة بين المدنيين، بالإضافة إلى 1335 حالة إصابة.

وقالت النقابة، في بيان عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، نقلته صحيفة " الشرق الأوسط، إن "حصيلة الحصر للضحايا بين المدنيين ليوم 20 أبريل (نيسان) هي 45 حالة وفاة بين المدنيين، و128 حـالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة".

وأشارت النقابة إلى أنه تم قصف 4 مستشفيات في مدينة الأبيض ظهر يوم الخميس، وأسفرت هذه الأحداث عن وفاة 26 مواطناً مدنياً و33 حالة إصابة.

وأضافت أنه يوجد كثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، حيث لم تتمكن من الوصول للمستشفيات، لصعوبة التنقل، وبسبب الوضع الأمني في البلاد.

وصباح اليوم الجمعة، هزت انفجارات وقصف مدفعية العاصمة السودانية الخرطوم، على الرغم من أنباء عن ترحيب طرفي الصراع في البلاد بهدنة مقترحة خلال عطلة عيد الفطر.