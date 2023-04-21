انت الان تتابع خبر أمطار وانخفاض في الحرارة.. تعرف على طقس العراق خلال أيام العيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد لهذا اليوم الجمعة، سيكون في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن يوم أمس، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية في اماكن متفرقة، في حين سيكون الطقس بالمنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، درجات الحرارة".وأضاف البيان، أن "يوم السبت، سيكون الطقس للمنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئي، وفي المنطقة الشمالية صحو الى غائم جزئي أيضاً، وكذلك الحال في المنطقة الجنوبية".

أما يوم الأحد، وفق البيان، فإن "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، بينما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".

سيكون طقس المنطقة الوسطى، يوم الاثنين، "غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الشدة تكون رعدية في بعض الأماكن، وغائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية في بعض الاماكن بالنسبة للمنطقة الشمالية، بينما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائم جزئي".

وتابع البيان، أن "المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائم جزئي مع تساقط امطار خفيفة الشدة في اقسامها الشرقية، وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم".