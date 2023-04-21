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البصرة.. هدم منزل مغتصب الطفلة "في"

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بغداد - ياسين صفوان - هذا هو منزل المجرم الذي اغتصب وقتل الطفلة "فيّ" قبل ايام في مدينة البصرة القديمة، لجنة التجاوزات في ديوان المحافظة بالتنسيق مع القوات الامنية باشرت بعملية هدم وإزالة المنزل من الاساس تنفيذا لقرار الحكومة المحلية القاضي بتهديم منازل المتورطين بجرائم بشعة من ساكني المناطق العشوائية.

ذوو الطفلة المغدورة طالبوا اثناء حضورهم عملية تهديم منزل المجرم بانزال اقصى العقوبات بحقه، وكذلك حمايتهم من التهديدات العشائرية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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