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انفجار وسط بيلغورود الروسية قرب حدود أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وسائل إعلام روسية أن انفجارا وقع في وسط مدينة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا.

وقالت روسيا إن ذخيرة سقطت من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها فوق مدينة بيلغورود الخميس، بعدما أفادت السلطات المحلية بوقوع انفجار خلّف حفرة كبيرة في المدينة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية أوردته وكالات أنباء روسية بأن "ذخيرة سقطت بشكل غير طبيعي من طائرة"، مشيرا إلى أن الواقعة حصلت عند الساعة 22.15 بالتوقيت المحلي.

وتداولت بعض المواقع الروسية ووسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو للحظات ما بعد الانفجار.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية، فإن انفجارا دوى وسط مدينة بيلغورود، ما أدى إلى تضرر سيارات ومتجر.

وقال حاكم المدينة إن الانفجار أدى إلى تشكل حفرة عميقة ولم يصب أحد بأذى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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