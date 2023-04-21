شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة راجية الفقى: الاقتصاد الدائرى يعتمد على التطويرالتكنولوجى والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جائحة كورونا كان لها بالغ الأثر على جميع القطاعات، مضيفة أن بعض هذه الآثار تم اكتشافها والتعامل معها وأن الكثير لم يتم رصدها حتى الآن.

وأضافت راجية الفقى فى مقال لها نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان :"الاقتصاد الدائري والبنية الرقمية"، أن الشيء الاساسي والملحوظ أن هذه الجائحةغيرت الكثير والكثير من الاستراتيجيات والممارسات وظهور بعض المفاهيم واختفاء البعض والتسريع ببعض السياسات التي أدرك العالم مدى أهميتها في أثناء تصديه لتلك الجائحه.

ولفتت الى أنه على الرغم من وجود توجه عالمي نحو التحول الرقمي ولكن أصبح التحرك نحو هذا التوجه أسرع وبات أساسيا، مشيرة الى أنه مع تعرض العالم بأسره إلى التغيرات المناخية وما يتبعها من حاجه ماسه إلى تضمين الإستدامة في كافة سبل الحياة، أصبح أيضا هناك توجه عالمي نحو الاقتصاد الدائري وهو أيضا ليس مفهوم جديد فبداية الحديث عن الاقتصاد الدائري كان في ستينيات هذا القرن وبالفعل هو مطبق في العديد من الدول منذ سنوات. حيث يعتمد هذا الاقتصاد على الاستخراج والتصنيع والاستخدام ثم إعادة الاستخدام مرة اخرى عن طريق التدوير بخلاف الاقتصاد التقليدي الذي ينتهى بالاستخدام ثم التخلص من المخلفات.

وذكرت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن للإقتصاد الدائري ركائز أساسية أربعه يعتمد عليها هي إعادة تصميم سلاسل التوريد والإمداد، التطويرالتكنولوجي والإبتكار، التغير في سلوك المستهلكين، والتغير في السياسات المتبعة.