شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تنشر قوات في جيبوتي تمهيدا لـ "عملية إجلاء" من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال موقع "بوليتكو" الأمريكي، نقلا مصادر خاصة، إن وزارة الدفاع "البنتاجون" ستنشر قوات أمريكية في جيبوتي استعدادا لمهمة محتملة لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر الموقع أن نائبة وزيرة الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أخبرت مُشرعين أمريكيين بشكل سري يوم الأربعاء أن القوات ستنتقل إلى جيبوتي، لمنح إدارة بايدن القدرة على بدء عملية الإجلاء.

وأشارت شيرمان إلى أن هذه العملية ستشمل موظفي السفارة الأمريكية فقط ولن تكون عملية شاملة لإجلاء المواطنين الأمريكيين في السودان.

وأكد متحدث باسم البنتاجون أنه سيتم نشر قوات أمريكية لهذا الخصوص لكنه لم يؤكد توجهها إلى جيبوتي.

من جهته، ذكر صرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي: "لا قرار بإجلاء موظفي السفارة في الخرطوم، لكن وضعنا خطط طوارئ في حال دعت الحاجة".

وأضاف: "جو بايدن أمر البنتاجون بتحضير خطط طوارئ لإجلاء طاقم السفارة والمواطنين في أي وقت".

- هناك قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي في "Camp Lemonier" وتضم ألفيّ جندي أمريكي.

- حسب الكولونيل فيل ڤنتورا في البنتاجون، فإن رئاسة أركان القوات المشتركة تتجه إلى إرسال نحو 500 جندي إضافي في الساعات المقبلة إلى جيبوتي ومن ثم إلى الخرطوم.

- هؤلاء الجنود ينتمون للوحدات الخاصة المتخصصة في عمليات الإنزال والإجلاء وغالبيتها من "وحدة الاستكشاف الثانية" التابعة لسلاح مشاة البحرية - المارينز.

- خطط الطوارئ التي يدرسها البنتاجون تقضي بالحصول على تعهد من الأطراف المتصارعة في السودان لتثبيت هدنة مدتها 12 ساعة.

- بعدها، سيجري إرسال القوات الأمريكية عبر طائرات "سي-17" و"سي-130" ومروحيات "شينوك" من أجل إخراج الطاقم الديبلوماسي والموظفين من الخرطوم.