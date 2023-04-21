شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تواصل القتال بالسودان.. وجهود مكثفة لإقناع طرفي الصراع بهدنة أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل الجهود الدولية والإقليمية لإقناع طرفي الصراع في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بهدنة طوال أيام عيد الفطر لوقف نزيف الدماء.

وفي هذا السياق، قالت الجامعة العربية في بيان إنها سترسل وفدًا للسودان فور التمكن من ذلك للتوفيق بين الأطراف والمساهمة في جهود تثبيت وقف إطلاق النار واستعادة المسار السلمي.

وأضافت الجامعة في البيان أن الأمين العام أحمد أبو الغيط شارك في الاجتماع الدولي الذي عقد بالفيديو لبحث الأوضاع في السودان، مشيرة إلى أن الاجتماع تم بتنظيم من الاتحاد الافريقي.

وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن الاجتماع شارك فيه كل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والسكرتير التنفيذي للإيغاد ووزراء خارجية وكبار مسؤولي دول جوار السودان، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن، وكل من الإمارات، والسعودية، وقطر.

بدورها، قالت وزارة الخارجية المصرية الخميس إن الوزير سامح شكري أكد أن الاجتماع الوزاري للاتحاد الأفريقي حول السودان استهدف توحيد الجهود لتعزيز التحرك الجماعي لوضع حد للنزاع العسكري في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أن شكري أكد خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء الأولوية للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنعها من الانهيار.

من جانبه قال الجيش السوداني إن البرهان تلقى اتصالات هاتفية من عدد من الرؤساء ووزراء الخارجية، شدد فيها على "ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وأضاف الجيش في بيان نشره في صفحته على فيسبوك، أن رئيس مجلس السيادة تلقى اتصالات من كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بجانب وزير الخارجية القطري ومدير المخابرات المصرية.

وفي وقت سابق، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، أطراف الصراع في السودان وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة السماح للمدنيين المحاصرين بالحصول على العلاج والإمدادات أساسية وحماية العاملين في المنظمات الأممية في السودان.

وقال المتحدث إن الأمين العام تحدث في وقت سابق الخميس مع كل من الرئيس الكيني وليام روتو ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، وسيواصل إجراء المكالمات الهاتفية اليوم في محاولة لتأمين وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة بين القوات المتقاتلة في السودان.

ويستمر ممثل الأمين العام في السودان فولكر بيرتس في التواصل مع الأطراف ومع القادة السودانيين الرئيسيين والدول الأعضاء في محاولة لتأمين وقف فوري للقتال والعمل على تأمين وقف إطلاق نار لمدة 24 ساعة، وفقا لدوجاريك.

وقال إن استمرار القتال العنيف في السودان له عواقب وخيمة على المدنيين السودانيين وموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أعضاء المجتمع الدولي.