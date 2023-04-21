شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لأعمال صيانة قصر البارون.. والحكومة: لن تكون عائقا أمام الزوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من ضمن طلبات الإحاطة التى ناقشتها لجنة الإعلام بمجلس النواب خلال الفترة الماضية وحظيت باهتمام خاص، المتعلق بشأن ترميم سور قصر البارون ووجود كثير من الشكاوى حول ظهور أثر رطوبة شديدة وخلل إنشائى قد يؤدى لتعرض السور للانهيار، وكان مقدما من النائبين عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإحسان شوقي عبد السلام.

تم مناقشة طلب الإحاطة بحضور العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المشروعات والمتاحف ، والذي كشف التفاصيل الكاملة لأعمال صيانة قصر البارون، مشيرا إلي أن آثار الرطوبة ناتجة عن ترسيبات مياه سابقة بسبب أسلوب الرى بالغمر لحديقة القصر قبل البدء فى تنفيذ مشروع الترميم والذى تم استبداله بشبكة رى بالتنقيط".

وأوضح أن ترسيبات مياه الأمطار بالمنطقة الواقعة بين القصر والسور للتراس الخارجى ونظرا لأن مادة بناء الحوائط على حالتها الأصلية من الأحجار والطوب فإنها تظهر أثر المياه على الحوائط، مضيفا:" المياه يبقى تأثيرها بالحوائط لفترة طويلة حتى تمام التخلص منها وما يبطئ جفافها النهائى هو مواسم الأمطار المتعاقبة.

وأكد على سلامة الحالة الإنشائية لقصر البارون وتلافى تلك الملاحظات ضمن أعمال الصيانة الدورية للقصر، مؤكدا أن أعمال الصيانة للقصر لن يؤثر أو يكون عائقاً أمام حركة الزيارة لقصر البارون.