الفريق البرهان يلغي ضم قوات حرس الحدود للدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارًا ألغى بموجبه قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 2017 الخاص بضم قوات حرس الحدود لقوات الدعم السريع السابقة، وضم بموجب القرار الجديد بالرقم (131)، قوات حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية ضباطا وضباط صف وجنود للقوات المسلحة.

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وأكد المتحدث العسكري باسم قوات الجيش السوداني تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ اليوم الموافق 20 إبريل 2023.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، السبت، في العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

قال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء

الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

واتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم، وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد، جاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية من أجل التحول الديمقراطي في البلاد.