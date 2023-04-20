شكرا لقرائتكم خبر عن مدونة سلوك الحوار الوطنى: لرئيس الجلسة حذف أى عبارات تصدر بالمخالفة لأحكام الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، التى أصدرها مجلس أمناء الحوار، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى دعوة الرئيس السيسي بإطلاق الحوار الوطني، وعلى قرار مجلس أمناء الحوار الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتشكيل المجلس، وعلى اللائحة المنظمة، أنه لرئيس الجلسة أن يحذف من محضر الجلسة أى عبارات تصدر بالمخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو هذه المدونة.

ولفتت مدونة السلوك والأخلاقيات إلى أنه لرئيس الجلسة وقف أعمال الجلسة كلما رأى موجبا لذلك، وله أن يرفع الجلسة مؤقتاً على أن تعود للانعقاد في الوقت الذى يحدده.

وشددت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، التى أصدرها مجلس أمناء الحوار على أن يوجه الكلام دائما لرئيس الجلسة، ويجب أن يتحلى المتكلم بالهدوء وعدم الانفعال أو التوتر، وأن يتجنب استخدام عبارات التهكم أو تلك التي يفهم منها التقليل من آراء الآخرين أو السخرية منهم.