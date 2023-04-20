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الغاء قرار خصم 15 نقطة من يوفنتوس

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453823-638176076275083137.png

2023-04-20 | 19:12

الغاء قرار خصم 15 نقطة من يوفنتوس

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أمرت أعلى هيئة رياضية في إيطاليا، اليوم الخميس، محكمة رياضية بمراجعة حكمها السابق الذي يقضي بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في هذا الموسم بسبب صفقات انتقال لاعبين.
وقبل ثماني مباريات من نهاية الموسم الجاري سيرفع هذا القرار يوفنتوس من المركز السابع إلى الثالث في الدوري برصيد 59 نقطة متأخرا بفارق 16 نقطة عن نابولي المتصدر وسيعود إلى المراكز المؤهلة للعب في الموسم المقبل.

وطعن يوفنتوس، أنجح أندية كرة القدم الإيطالية، ضد حكم محكمة مختصة في شؤون كرة القدم صدر في يناير كانون الثاني الماضي بعد تحقيق في تعامل يوفنتوس وغيره من الأندية في صفقات انتقال اللاعبين.

كما منعت المحكمة 11 مسؤولا سابقا وحاليا بالنادي من تولي أي منصب بالكرة الإيطالية.

وقال المدعي العام المعني بشؤون أوجو توسر في جلسة استماع إن الخطوات التي اتبعتها السلطات صحيحة لكنه قال إن عدد النقاط المخصوم يحتاج لإعادة النظر في حكم جديد.

وقال ماوريتسيو بيلاكوزا محامي يوفنتوس في يناير كانون الثاني الماضي إن القرار "شابته أخطاء كثيرة" ويجب إلغاء الحكم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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