16 مليون شخص بالسودان بحاجة لمساعدات

ياسر رشاد - القاهرة - أشارت الأمم المتحدة إلى أن نحو 16 مليون شخص في السودان بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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وكان شاهد عيان في السودان، أفاد اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين جراء اختراق دانة طائشة لمنزل بمنطقة الموليح في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم .

وقال مرتضى أحمد احد القاطنين بمنطقة الموليح، لوكالة الأنباء الألمانية إنهم استيقطوا عند السادسة صباح اليوم على أصوات المدافع والدانات والطائرات الحربية حيث اشتبكت قوة من الجيش السوداني مع قوة من الدعم السريع كانت في طريقها إلى الخرطوم من مدينة برا بولاية شمال كردفان.

وأضاف أن الاشتباكات توقفت بعد حوالي

ساعتين ونصف، وبعدها نزح أكثر من نصف سكان المنطقة الى خارجها بسبب حالة الرعب والهلع التي عاشوها، مشيرا إلى أن هناك دانة طائشة اخترقت منزل أحد جيرانه بالحي وأدت لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آربعة آخرين بعد أن دمرت منزلهم.

يأتي ذلك في وقت تجددت فيه الاشتباكات بمحيط القيادة العامة وحي جبره حيث مازالت أصوات المدافع تسمع على بعد كيلومترات، كما اشتكي أهالي الأحياء القريبة من مسرح الاشتباكات من اهتزاز منازلهم.