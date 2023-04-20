انت الان تتابع خبر الداخلية والصحة توضحان ملابسات اعتقال ووفاة كمبش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة ورد لـ الخليج 365، أنه "في لحظة هروب المحكوم سعد كمبش تم تشكيل فريق عمل مختص ميداني من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لملاحقة المحكوم، وبجهد فني وبإشراف وزير الداخلية ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبعد أن انتقل هذا المحكوم في عدد من المناطق أستقر، في إحدى احياء مدينة الموصل، حيث تمكنت القوة من تطويق مكان تواجده واثناء عملية إلقاء القبض حاول الهرب، اذ باشرت القوة بمطاردته واصيب بالإعياء وتدهورت حالته الصحية، خلال ذلك نقل المحكوم الى مستشفى الموصل العام ووصل متوفيا ًوتم تأكيد الوفاة سريريا".وأضاف البيان، انه "تم احالة الجثة الى الطب العدلي وتشكيل لجنة من ثلاثة اطباء اختصاص لغرض التشريح ومعرفة اسباب الوفاة".

وأشار الى، انه " لاتوجد اثار شدة خارجية على جسد المتوفي الذي كان يعاني من الأساس بعض الأمراض المزمنة".