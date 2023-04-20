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الوقف السني: غدا غرة شهر شوال واول أيام عيد الفطر

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الديوان في بيان مقتضب إنه "تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال ويوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر".

وكان المجمع الفقهي قد اعلن ان يوم غد هو اول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

وكانت قد أعلنت ان يوم غد الجمعة اول أيام عيد الفطر، فيما أعلنت اندونيسيا وعمان ان يوم غد متمم لشهر رمضان والسبت اول أيام عيد الفطر.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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