شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت نقابة الإعلاميين، عددا من الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة من غير أعضائها. وجاءت الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة كالآتى: 1 – استمارة طلب الحصل علي تصريح مزاولة مهنة الإعلام . 2 – عقد العمل المبرم بين الوسيلة الاعلامية وطالب التصريح أو خطاب من شئون العاملين بالوسيلة إعلامية يوضيح تفاصيل التعامل بين الطرفين 3 – موافقة الجهات الأمنية على مزاولة المهنة داخل مصر بالنسبة للأجانب 4 – صورة بطاقة رقم قومى – جواز سفر سارى حتى تاريخ التقدم 5 – أصل شهادة الميلاد 6 – المؤهل الدراسي 7 – شهادة أداء الخدمة العسكرية (الخدمة العامة ) صورة طبق الأصل 8 – صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم 9 - أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء 10 – فلاشة مسجل عليها اعمال طالب التصريح 11 – موفقة اللجنة الفنية علي منح التصريح 12 – دفع الرسوم المقررة