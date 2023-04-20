شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت نقابة الإعلاميين، عددا من الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة من غير أعضائها.
وجاءت الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة كالآتى:
1 – استمارة طلب الحصل علي تصريح مزاولة مهنة الإعلام .
2 – عقد العمل المبرم بين الوسيلة الاعلامية وطالب التصريح أو خطاب من شئون العاملين بالوسيلة إعلامية يوضيح تفاصيل التعامل بين الطرفين
3 – موافقة الجهات الأمنية على مزاولة المهنة داخل مصر بالنسبة للأجانب
4 – صورة بطاقة رقم قومى – جواز سفر سارى حتى تاريخ التقدم
5 – أصل شهادة الميلاد
6 – المؤهل الدراسي
7 – شهادة أداء الخدمة العسكرية (الخدمة العامة ) صورة طبق الأصل
8 – صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم
9 - أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء
10 – فلاشة مسجل عليها اعمال طالب التصريح
11 – موفقة اللجنة الفنية علي منح التصريح
12 – دفع الرسوم المقررة