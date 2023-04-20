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الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حددت نقابة الإعلاميين، عددا من الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة من غير أعضائها.

 

وجاءت الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة كالآتى:

 

1 – استمارة طلب الحصل علي تصريح مزاولة مهنة الإعلام .

 

2 – عقد العمل المبرم بين الوسيلة الاعلامية وطالب التصريح أو خطاب من شئون العاملين بالوسيلة إعلامية يوضيح تفاصيل التعامل بين الطرفين

 

3 – موافقة الجهات الأمنية على مزاولة المهنة داخل مصر بالنسبة للأجانب

 

4 – صورة بطاقة رقم قومى – جواز سفر سارى حتى تاريخ التقدم

 

5 – أصل شهادة الميلاد

 

 6 – المؤهل الدراسي

 

 7 – شهادة أداء الخدمة العسكرية (الخدمة العامة ) صورة طبق الأصل

 

 8 – صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم

 

 9 -  أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء

 

 10 – فلاشة مسجل عليها اعمال طالب التصريح

 

 11 – موفقة اللجنة الفنية علي منح التصريح

 

 12 – دفع الرسوم المقررة

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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