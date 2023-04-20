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السعودية: غدا اول أيام عيد الفطر

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بغداد - ياسين صفوان - وأفاد عدد من المراصد في المملكة العربية السعودية "بثبوت رؤية هلال شوال مع مغيب شمس اليوم الخميس، ليكون غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك".

واحتشد العشرات من المترائين والمهتمين بعلم الفلك والسكان في المناطق القريبة في مراصد الترائي، قبيل المغرب، للتثبت من رؤية الهلال.


وقال الرائي السعودي المعروف "متعب البرغش" إن الأجواء صافية ومبشرة بالخير رغم بعض الغيوم في السماء، وسيتم ترائي الهلال وإعلان النتيجة قريبًا.

وأعلنت كل من أندونيسيا، وماليزيا، وسلطنة بروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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