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وفاة سعد كمبش بعد اعتقاله في الموصل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "المتهم سعد كمبش توفي إثر جلطة دماغية اثناء اعتقاله من قبل قوة خاصة في وزارة الداخلية".

وأضاف، ان "الوفاة جاءت اثناء محاولة هروب المتهم من القوة المطوقة لمكان الحادث"، مشيرا الى ان " كمبش يعاني من امراض مزمنة".


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على المتهم الهارب، رئيس الوقف السني الاسبق سعد كمبش في مدينة الموصل.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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