انت الان تتابع خبر القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أنه "بإشراف وزير الداخلية عبد الامير الشمري، تمكنت قوة خاصة في الوزارة من القبض على المتهم الهارب رئيس الوقف السني الاسبق سعد كمبش في مدينة الموصل".



يذكر انه " "بتاريخ 4/18 الجاري وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز شرطة كرادة مريم وقت الافطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".