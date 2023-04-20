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لتأمين أيام عيد الفطر.. الشمري يوجه بعدد من التوصيات والتعليمات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "أجرى جولة تفقدية شملت مركز شرطة الجعيفر، وقيادة شرطة الرصافة ببغداد، حيث عقد اجتماعاً مع عدد من القادة والضباط".

وأكد الشمري، على "جملة من التوجيهات والتوصيات التي من الواجب تطبيقها خلال العمل الأمني"، مشدداً على "أهمية اليقظة والانتباه وعدم التهاون بأداء الواجبات والمهام".


وناقش الوزير، بحسب البيان، "الاستعدادات الجارية لتأمين أيام عيد الفطر المبارك"، مؤكداً خلال الزيارة على "أهمية تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل الإنساني بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويعزز علاقة المؤسسة الأمنية بالمجتمع".

واستمع الشمري، الى "شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها هذه القيادة وأبدى عدداً من الملاحظات التي من شأنها تطوير العمل الأمني فيها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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